Павел Швец убедил Горизбирком зарегистрировать 13 кандидатов от «Партии Роста»

Если раньше Павел Швец (на фото) попадал в новости сайта «Питерец.ру» как наблюдатель от партии «Справедливая Россия», то сейчас он идёт на муниципальные выборы от «Партии Роста». Именно Швец, давно работающий с депутатом Заксобрания Оксаной Дмитриевой, возглавляет петербургское отделение этой партии.

Победой Швеца и его товарищей завершился поход в Горизбирком, который постановил зарегистрировать 13 представителей «Партии Роста» в МО Георгиевский. Важно то, что представители «Штаба Купчино» не стали обращаться в суд, а использовали норму законодательства о выборах, согласно которой вышестоящая комиссия вправе отменять решения нижестоящей.

Попытка оспорить отказ в регистрации кандидатами в муниципальные депутаты в ТИК № 29 (Фрунзенский район, Пражская ул., 46) успеха не принесла. На сайте Горизбиркома указано, что председатель Фрунзенской ТИК – Динэ Серебренникова, выдвинутая ЛДПР. Однако на заседании по жалобе Швеца и других кандидатов от «Партии Роста» в ТИК едва собрался кворум – 6 человек из 10.