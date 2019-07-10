Соперники Беглова встретились в студии «Эха Петербурга»

Трансляция этого интересного разговора доступна в интернете, а «Питерец.ру» решил заострить внимание на наиболее показательных репликах кандидатов в губернаторы. Александр Беглов, сославшись на занятость, участия в этом эфире не принял принял.

Михаил Амосов не упустил случая словесно уколоть кандидата от КПРФ Владимира Бортко, назвав известного режиссёра сталинистом. Сам Бортко подчеркнул, что выдвинувшая его на губернаторские выборы партия – это не «Единая Россия». Депутат ЗаКСа от «Справедливой России» Надежда Тихонова, отвечая на вопрос о прохождении муниципального фильтра, заявила:

«Власть просто вынуждена была отдать муниципальные фильтры парламентским партиям».

Амосов напомнил, что «в день выборов власть реально находится в руках у тех, кто голосует» и вспомнил губернаторские выборы во Владимирской области. По иронии судьбы, кандидата от ЛДПР в избирательном бюллетене на петербургских выборах не будет: Олег Капитанов и подписей мундепов собрать не смог, и из избирательной гонки по известным причинам выбыл.