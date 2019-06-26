Акция против единороссов

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге распространяют листовки, направленные против «Единой России». Это делают активисты «Агитроссии», желающие привлечь внимание к проблемам общества. Акция связана с выборами, которые пройдут 8 сентября.

В листовках можно встретить саркастические материалы с указанием повышения пенсионного возраста, налогов и ЖКХ, а так же с призывом «держаться», хоть и «денег нет». Это явные намеки на действия властей.

Однако подобные листовки вряд ли произведут какой-то эффект. В очередной победе «Единой России» мало кто сомневается, поскольку реальных соперников у партии власти нет. Возможно, в этот раз победа не будет такой подавляющей, но в проигрыш «единороссов» никто не верит.