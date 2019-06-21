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» » Сотрудничество с Ереваном

Сотрудничество с Ереваном

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
primorsknews.ru
Александр Беглов встретился со своим ереванским коллегой

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге сейчас находится делегация из Еревана. Ее возглавляет мэр армянской столицы Айк Марутян. Накануне господин Марутян встретился с главой Северной столицы РФ Александром Бегловым. Стороны провели переговоры, касающиеся вопроса международного сотрудничества. Затрагивался вопрос сотрудничества в медицине и фармацевтике.

Беглов рассказал об экономических достижениях города, рассказал об опыте управления. Мэр Еревана поблагодарил своего российского коллегу за теплый прием. Ереванская делегация также планирует встретиться с депутатами ЗакСа. Петербург и Ереван активно сотрудничают с 1997 года. Города имеют партнерские отношения, которые продолжают развиваться.

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