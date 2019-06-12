Активисты партии «Другая Россия» оригинально "поздравили" Беглова с Днем России

Оригинальным способом участники незарегистрированной радикальной партии "Другая Россия" поздравили врио губернатора Александра Беглова с Днем России. Активисты повесили на памятник первому мэру города Анатолию Собчаку плакат с надписью: "Беглов, мы с Борей ждем тебя в аду", очевидно, имея в виду также первого российского президента Бориса Ельцина.

"В реальности Беглов некомпетентен, и как был развален Советский Союз, так он разрушит своим «эффективным» управлением наш город. Для Беглова и чиновников Смольного так называемый День России - праздник, для нас - день траура и позора", - пишут другороссы.

В партийном заявлении перечисляются также недостатки управления Бегловым городом: "отвратительная" зимняя уборка, избыточный пиар и "демагогия", "полицейщина" на митингах и уход от диалога с нелояльной частью общества.