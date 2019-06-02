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«Справедливая Россия» выдвинула кандидатом в губернаторы Петербурга

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62
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
nadezhdatikhonova.ru
«Справедливая Россия» выдвинула кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга Надежду Тихонову

2 июня конференция Санкт-Петербургского отделения партии «Справедливая Россия» единогласно приняла решение о выдвижении Надежды Тихоновой кандидатом на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга.

Делегаты конференции утвердили  кандидатуру, предложенную Президиумом Центрального совета партии. Ранее, 31 мая, совет регионального отделения партии в Санкт-Петербурге внес на рассмотрение Президиума Центрального совета партии четыре кандидатуры: Нэлли Вавилина, Алексей Ковалев, Олег Нилов, Надежда Тихонова. Лидер петербургского отделения "СР" Марина Шишкина, депутат Госдумы Елена Драпеко и депутат ЗакС Александр Егоров взяли самоотвод.

Надежда Тихонова - заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по экологической защите населения ЗакС, секретарь бюро совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Источник: Пресс-служба СПб РО «Справедливая Россия»
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