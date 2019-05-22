Бортко появился на улицах Петербурга

Кинорежиссёр и парламентарий Владимир Бортко уже сравнительно давно считается официальным кандидатом от Компартии на предстоящих губернаторских выборах. Однако сразу после принятия на уровне горкома партии решения о поддержке его кандидатуры режиссёр фильма «Собачье сердце» фактически исчез из поля зрения.

И вот народный артист России и Украины напомнил о себе. Поздравление с очередной годовщиной основания Санкт-Петербурга по указу Петра Великого от 27 мая 1703 года и изображение Бортко горожане теперь могут лицезреть на улицах.

«Питерец.ру» отмечает довольно низкую активность Бортко в мае. На одном из митингов КПРФ выступил даже Максим Резник, а вот коммунистический кандидат пока обходится поздравлениями к праздничным датам. Лично депутат Бортко поучаствовал в мероприятии, проходившем в гостинице «Азимут» 11 мая. Да и вся городская организация КПРФ словно забыла о губернаторских выборах 2019 года. Пример: горком сообщал о подготовке к 140-летию В. И. Ленина, которое грядёт только в следующем году.