Амосов идет на выборы?

«Питерец.ру» сообщает, что депутат ЗакСа Северной столицы Михаил Амосов намерен принять участие в выбора губернатора. Парламентарий рассчитывает собрать 77 тыс. подписей, необходимых для выдвижения кандидатуры.

Амосов намерен пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Депутат уверен, что сможет преодолеть муниципальный фильтр. По словам Амосова, петербуржцам предстоит выбрать один из трех путей. Первый путь – отдать предпочтение действующей власти, которая, по мнению Амосова, показывает свою неэффективность. Второй путь – перемены, основанные на «советской закваске».

Третий путь – современный, в основе которого лежат демократические преобразования в городе. Именно к такому пути и причисляет себя и свою программу депутат Амосов. Но пока это всего лишь слова…