Отставки продолжаются

«Питерец.ру» сообщает, что в правительстве Северной столицы проходят довольно масштабные перестановки. Мы уже сообщали, что покинула свою пост руководитель инвестиционного комитета Ирина Бабюк. Теперь в отставку подали заместители губернатора Мокрецов и Албин.

Увольнение Мокрецова обусловлено необходимостью реорганизации экономического блока. К его представителям было немало вопросов, а также структура блока казалась достаточно запутанной. Так что перемены здесь назревали.

Что касается Албина, его уход тоже кажется логичным. По имеющимся данным, Игорь Николаевич написал заявление об уходе уже в октябре. Албин был одним из соратников прежнего губернатора и захотел уйти вслед за Полтавченко.