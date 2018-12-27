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» » Отставки продолжаются

Отставки продолжаются

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
life.ru
Влиятельные чиновники Петербурга продолжают оставлять свои посты

«Питерец.ру» сообщает, что в правительстве Северной столицы проходят довольно масштабные перестановки. Мы уже сообщали, что покинула свою пост руководитель инвестиционного комитета Ирина Бабюк. Теперь в отставку подали заместители губернатора Мокрецов и Албин.

Увольнение Мокрецова обусловлено необходимостью реорганизации экономического блока. К его представителям было немало вопросов, а также структура блока казалась достаточно запутанной. Так что перемены здесь назревали.

Что касается Албина, его уход тоже кажется логичным. По имеющимся данным, Игорь Николаевич написал заявление об уходе уже в октябре. Албин был одним из соратников прежнего губернатора и захотел уйти вслед за Полтавченко.

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