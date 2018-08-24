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Сотрудничество с японцами

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Глава Петербурга подписал соглашение с японской префектурой

Власти Петербурга активно взаимодействуют со своими иностранными коллегами. Такое сотрудничество выгодно обоим сторонам. В частности, на полях ПМЭФ-2018 губернатор Полтавченко начал переговоры с главой префектуры японского острова Хоккайдо.

Теперь Георгий Сергеевич вместе с делегацией из 45 человек побывал в стране восходящего солнца с ответным визитом. Итогом этой поездки стало подписание соглашения в Саппоро. Петербург и Хоккайдо будут сотрудничать в сфере туризма, переработки мусора, автомобильной сборки, выпуска лекарственных препаратов и в развитии пищевой промышленности.

По данным «Питерец.ру», потом японских туристов в Северную столицу России может увеличиться в 2 раза. Обсуждается реализация идеи создания туристического представительства Петербурга на острове Хоккайдо.
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