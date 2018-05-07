Отставка правительства

После выборов главы российского государства правительство РФ уходит в отставку. Не стал исключением и 2018 год. Кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым сложил с себя полномочия. Теперь настает время для формирования нового правительства. Кто будет его главой, пока неизвестно.

Путин поблагодарил Медведева и его команду за работу, отметив выполнение Кабмином серьезных задач в непростых условиях. В целом работе правительства можно дать высокую оценку.

«Питерец.ру» отмечает, что вопрос с назначением нового премьера и формированием правительства имеет большое значение и для Петербурга. Курс, которого будет придерживаться новее правительство, окажет влияние как на страну в целом, так и на каждый отдельно взятый регион.