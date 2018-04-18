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Сотрудничество с Туркменистаном

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
moscow-post.com
Полтавченко отправился с визитом в Туркменистан

Петербург сотрудничает со многими городами и странами. Власти Северной столицы хорошо понимают, что достичь успеха можно только в условиях партнерства. Потому развивают отношения.

«Питерец.ру» сообщает, что делегация из Петербурга во главе с губернатором Полтавченко отправилась с визитом в Туркменистан. Глава второго по значимости города России встретится с президентом Туркменистаном господином Бердымухамедовым, а также со своим коллегой из Ашхабада господином Дурдылыевым.

Ожидается, что во время встреч будут обсуждаться вопросы взаимодействия в нескольких сферах – в частности, в промышленности, строительстве, энергетике, культуре и образовании. Планируется встреча с коллективом российско-туркменской школы.
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