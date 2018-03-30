Все-таки закрывают

Российское руководство все-таки приняло решение о закрытии генконсульства США в Петербурге. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Теперь до конца месяца американцы должны будут освободить здание на Фурштатской улице. Также Россия готовит ответные меры в отношении других государств. В общей сложности под ответные меры РФ попадут 27 стран.

«Питерец.ру» считает, что ответ Путина и МИДа на действия Запада логичен и адекватен. Оставлять безнаказанными враждебные действия было нельзя. Однако обычным людям от этого не легче. Международная обстановка показывает, что санкции в отношении нашей страны останутся еще долго. Это окажет влияние на экономику страны в целом и Петербурга в частности. Так что трудные для россиян времена продолжаются.