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Все-таки закрывают

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
voicesevas.ru
Американское генконсульство в Петербурге прекращает свою работу

Российское руководство все-таки приняло решение о закрытии генконсульства США в Петербурге. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Теперь до конца месяца американцы должны будут освободить здание на Фурштатской улице. Также Россия готовит ответные меры в отношении других государств. В общей сложности под ответные меры РФ попадут 27 стран.

«Питерец.ру» считает, что ответ Путина и МИДа на действия Запада логичен и адекватен. Оставлять безнаказанными враждебные действия было нельзя. Однако обычным людям от этого не легче.  Международная обстановка показывает, что санкции в отношении нашей страны останутся еще долго. Это окажет влияние на экономику страны в целом и Петербурга в частности. Так что трудные для россиян времена продолжаются.
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