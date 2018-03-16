И опять санкции

Соединенные штаты продолжают политику санкций в отношении нашей страны. На этот раз поводом для введения таковых стало, якобы, вмешательство РФ в американские выборы.

«Питерец.ру» сообщает, что под санкции попали 14 физлиц и одна компания. Речь идет об «Агентстве интернет-исследований», офис которого находится в Петербурге на ул. Савушкина. Агентство могло впасть в немилость американских властей из-за связи с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Однако логику в этих санкциях проследить трудно. Причины для их расширения выглядят надуманными и безосновательными. Интересно, что такую политику санкций не поддерживают многие жители США.

По имеющимся данным, на волне антироссийской пропаганды поток американских туристов в РФ увеличился на 25%.