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» » И опять санкции

И опять санкции

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
unian.net
Петербургская компания попала под санкции США

Соединенные штаты продолжают политику санкций в отношении нашей страны. На этот раз поводом для введения таковых стало, якобы, вмешательство РФ в американские выборы.

«Питерец.ру» сообщает, что под санкции попали 14 физлиц и одна компания. Речь идет об «Агентстве интернет-исследований», офис которого находится в Петербурге на ул. Савушкина. Агентство могло впасть в немилость американских властей из-за связи с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Однако логику в этих санкциях проследить трудно. Причины для их расширения выглядят надуманными и безосновательными. Интересно, что такую политику санкций не поддерживают многие жители США.

По имеющимся данным, на волне антироссийской пропаганды поток американских туристов в РФ увеличился на 25%. 
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