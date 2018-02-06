Награда для Полтавченко

Георгий Полтавченко пребывает в должности петербургского градоначальника с 2011 года. За это время хорошо зарекомендовал себя в этой роли. Безусловно, в Северной столице градоначальника поддерживают не все. Да и оценка его действий бывает разная.

Однако в целом и в Кремле, и в городе Полтавченко довольны. На днях президент Путин вручил ему очередную награду. На этот раз речь идет об ордене «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Полтавченко попал в список из 200 человек, которые были удостоены различных наград. Глава государства оценил вклад Полтавченко в развитие Петербурга. Особенно это касается социально-экономической сферы.

Эта награда показывает, что в Кремле по-прежнему рассчитывают на петербургского губернатора, и президент вряд ли станет сейчас менять его на нового человека.