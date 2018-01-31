ента новостей

07:19
Проверка строительного комитета
23:54
Сборная Знарка обыграла в выставочном матче Белоруссию – 3:0
16:01
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда
14:40
Выставка мировых рекордов и невероятных фактов «ТИТИКАКА»
14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
12:20
В Невском районе ударили ножом мигранта
12:11
Разбойное нападение на цветочный магазин в Ленобласти
12:05
В Петродворцовом районе задержан автоугонщик
11:50
Студентов приглашают участвовать в “Солнечной регате - 2018”
09:19
Падение рождаемости
00:18
Шкулявичус не спас: волейбольный «Зенит» снова побеждает
21:47
«Химки» с трудом победили «Автодор», у Шведа – 21 очко
20:55
Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»
12:35
В Невском районе изнасиловали школьницу
12:28
В Санкт-Петербурге пройдет праздник зимнего спорта
12:24
Совет Безопасности РФ провел в Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли
09:33
Протест оппозиции
08:42
В Петербурге задержали мошенницу в сфере недвижимости
12:26
В Адмиралтейском районе кавказец надругался над падчерицей
19:19
Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»
22:12
15 российских игроков СКА вошли в Олимпийскую заявку
17:06
Студотряды: «Невский Десант» получил путевки
16:53
На Марсовом поле открылась культурно-историческая зона
16:51
На Марсовом поле зачитают письма солдат, которые не успели отправить домой
12:51
Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня освобождения города от блокады
12:48
Реконструкция Победного салюта
11:57
В Ленобласти задержаны наркосбытчики
11:43
В Курортном районе мужчина ножом ударил жену и дочь
11:34
В Петроградском районе ограбили коммерческую фирму
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Проверка строительного комитета

Проверка строительного комитета

0
0
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
moscow-post.com
Полтавченко остался недоволен комитетом по строительству

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Полтавченко оказался недоволен работой строительного комитета Смольного.  Это связано с рекордно низким процентом освоения бюджета. В строительном комитете смогли освоить 57,8% своей части.

Градоначальник призвал провести кадровый аудит этого комитета, чтобы оценить деятельность руководителей разного уровня. После этого будет проведена комплексная проверка всех направлений работы. Георгий Сергеевич дал на это срок 2 недели. По итогам аудита, скорее всего, последуют определенные увольнения.

Если говорить об исполнении бюджета в целом, то Полтавченко тоже остался недоволен результатами. Он отметил, что правительство сработало хуже, чем в 2016 году. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

28-09-2016, 07:50
Полтавченко о своем «уходе»
22-03-2016, 11:08
Отчет Полтавченко
11-10-2016, 09:47
Полтавченко в отпуске
28-11-2012, 08:09
Полтавченко примет участие в заседаниях Государственного антинаркотического комитета
16-08-2013, 11:22
Глава комитета по строительству ушёл по собственному желанию
25-12-2012, 12:16
Дмитрий Буренин назначен главой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
159
Вчера, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
117
Вчера, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
0
198
23-01-2018, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
0
214
19-01-2018, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
Наверх