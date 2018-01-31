Проверка строительного комитета

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Полтавченко оказался недоволен работой строительного комитета Смольного. Это связано с рекордно низким процентом освоения бюджета. В строительном комитете смогли освоить 57,8% своей части.

Градоначальник призвал провести кадровый аудит этого комитета, чтобы оценить деятельность руководителей разного уровня. После этого будет проведена комплексная проверка всех направлений работы. Георгий Сергеевич дал на это срок 2 недели. По итогам аудита, скорее всего, последуют определенные увольнения.

Если говорить об исполнении бюджета в целом, то Полтавченко тоже остался недоволен результатами. Он отметил, что правительство сработало хуже, чем в 2016 году.