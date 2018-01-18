Полтавченко в лидерах

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Георгий Полтавченко занял 1 место в медиа-рейтинге глав регионов, входящих в состав СЗФО. Он обогнал руководителя Калининграда Антона Алиханова, который занял 2 место. Тройку «призеров» замкнул губернатор Карелии Артур Порфенчиков.

Речь идет о рейтинге, который определялся по итогам 2017 года. При его составлении учитывается, сколько раз конкретного человека упоминали в СМИ. Обработка этих данных позволяет потом получить итоговые результаты.

Лидерство Полтавченко обусловлено объективными причинами. Петербург всегда занимал важное место среди регионов России в целом и СЗФО в частности. Потому губернатору Северной столицы обеспечено внимание СМИ.