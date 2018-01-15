Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге стал доверенным лицом Владимира Путина

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Владимир Васильев стал доверенным лицом Владимира Путина. Об этом стало известно после регистрации Центризбиркомом России списка из 259 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ.

«Для меня большая ответственность стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Благодаря своей профессиональной деятельности я вижу, как много сейчас делается для молодых людей, для их всестороннего развития. Я считаю, что это правильно. Они – будущее нашей страны. Именно те идеи и ценности, которые мы заложим сейчас в нашу молодежь, во многом будут определять развитие России в ближайшие годы. Большую роль здесь играет образование. На протяжении всей своей профессиональной жизни я занимаюсь подготовкой высококвалифицированных кадров в области высоких технологий. Мне хорошо известны вопросы, которые стоят сейчас перед учебными заведениями, и я приложу все свои усилия для того, чтобы воплотить в жизнь задачи и идеи, которые поставил Владимир Путин для развития образования и науки в России», – заявил Васильев.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Владимир Васильев руководит ведущим университетом России – Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) с 1996 г. Он активно занимается развитием образования в области высоких технологий. На базе ИТМО в Пушкинском районе Петербурга будет построен научный, образовательный и инновационный центр «ИТМО Хайпарк», где, в том числе, планируется реализация проекта Народного фронта «Профстажировки». Владимир Васильев – профессор, доктор технических наук, лауреат нескольких премий президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, почетный гражданин Санкт-Петербурга.

«Владимир Путин оказывает нам большое доверие, включая экспертов ОНФ в список своих доверенных лиц на выборах президента России. Общественники активно занимаются проблемами своих городов, регионов, нашей страны. Их ежедневная работа – вклад в ее будущее. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие Владимира Путина», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.