Трасса М-11 полностью построена

«Питерец.ру» сообщает, что автомобильная дорога М-11, соединяющая Петербург и Москву, теперь достроена. В настоящий момент все строительные работы завершены. В конце месяца дорога будет полностью открыта.

Эту трассу начали строить еще в 2012 году. Работы продолжались на протяжении 7 лет. В итоге появилась современная магистраль, протяженность которой составляет 669 км. По этой дороге можно добраться из Москвы до Петербурга (или наоборот) за 5,5 часов.

Напоминаем, что трасса М-11 является платной. По имеющимся сведениям, поездка по ней обойдется вам примерно в 1300-2000 рублей. В качестве бесплатного дублера этой дороги выступает трасса М-10. Водители могут воспользоваться одним из этих вариантов.