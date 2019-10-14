В Петербурге прошли профилактические рейды «Нелегальное такси»

9 и 10 октября 2019 года в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском, Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах Петербурга полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие«Нелегальное такси».

В ходе рейда проверено более 400 автомобилей такси, в том числе так называемых агрегаторов такси. К административной ответственности привлечено 117 водителей.

Пятьдесят автомобилей такси, деятельность которых происходила без лицензии, изъято с улиц города по решению судебных органов по предоставленным полицией материалов по статье 27.10 КоАП РФ. По данным фактам составлено 53 административных протокола.

Также за период операции сотрудниками ГИБДД выявлено 1 лицо, находящееся в федеральном розыске.

Цель подобных мероприятий – повышение мер безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров и багажа легковыми такси, в том числе пресечение деятельности нелегальных перевозчиков, а также профилактики преступлений и административных правонарушений, совершаемых водителями. Такие рейды проводятся полицией уже не в первый раз этой осенью. Так, например, в конце сентября таксистов уже проверяли в нескольких районах города. Всего по итогам осенних рейдов полицией было проверено более 3,5 тысяч транспортных средств, за нарушения действующего законодательства к административной ответственности привлечено более 1 тысячи водителей такси.

Мероприятия по выявлению нелегальных таксистов в Северной столице будут проводиться на постоянной основе.