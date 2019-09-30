Опять подожгли церковь

«Питерец.ру» сообщает, что в минувшие выходные состоялся пожар в одном из храмов Петербурга. Некто поджег церковь, находящуюся на ул. Мичуринской на Васильевском острове. Хорошо, что вспыхнувший пожар не принес значительно ущерба этому храму.

Что касается виновных лиц, то по подозрению в совершении поджога задержан 28-летний мужчина. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящий момент ему предъявлено обвинение за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

По какой причине был совершен поджог церкви на Васильевском острове, неизвестно. К сожалению, ситуации с пожогами зданий стали нередкими для Петербурга и Ленобласти.