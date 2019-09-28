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» » Чем Петербург привлекает китайцев?

Чем Петербург привлекает китайцев?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Туристы из Поднебесной охотно приезжают в нашу страну и получают особые ощущения

Россия входит в десятку наиболее популярных стран для китайских туристов. Несмотря на то, что отдых у нас обходится недешево, жители Поднебесной охотно приезжает сюда. По словам китайцев, поездка в Россию обходится им вдвое дороже Таиланда, но настолько же дешевле Великобритании.

«Питерец.ру» отмечает, что Петербург оставляет у китайских туристов ощущение «экзотической Европы», а Москва позволяет вспомнить о Советском Союзе. Многим китайцам нравится Северная столица России. Туристический поток из Китая продолжает расти.

Например, большой наплыв туристов из Поднебесной приводит к большим очередям в парках и музеях в Царском Селе. Для исправления ситуации в следующем году внедрят систему электронной продажи билетов.

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