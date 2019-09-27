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» » Курить на балконах будет можно

Курить на балконах будет можно

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В МЧС разъяснили по поводу курения на балконах и лоджиях 

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 октября в нашей стране начнут действовать новые правила пожарной безопасности. Например, вступает в силу запрет на открытый огонь на балконах. Не было ясности в вопросе курения. Появились сведения, что людям будет запрещено курить на балконах и в лоджиях.

Однако в МЧС уточнили относительного этого спорного момента. Запрет относится к людям, которые любят жарить на балконах шашлыки и барбекю. Что касается курения, то люди могут делать это на балконе своей квартиры или общежития. Никакого нарушения в данном случае не будет.

Тема возможного запрета курения на балконе вызвала некоторый резонанс. В частности, этот потенциальный запрет высмеял известный петербургский музыкант Сергей Шнуров.

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