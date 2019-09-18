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На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (км 72 внутреннего кольца, км 69 внешнего кольца) в период 23.00 18 сентября до 06.00 19 сентября и с 23.00 19 сентября до 06.00 20 сентября 2019 года полностью перекроют съезд №5.

«Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Дачный проспект в направлении станции метро Проспект Ветеранов» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы с полным перекрытием съезда будут производиться только в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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