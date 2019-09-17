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В Петербург не пропустили зараженную кукурузу для попкорна

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Очередная партия заражённой кукурузы прибыла в Петербург, которая оказалась заражена возбудителем диплодиоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton.

В Большом порту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль крупной партии кукурузы для попкорна. Более 150 тонн продукции, прибывшей из ЮАР, оказались заражены возбудителем диплодиоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton.

Это уже не первый случай выявления данного карантинного объекта в импортных партиях зерна кукурузы. С апреля 2019 года через Большой порт Санкт-Петербурга в Российскую Федерацию ввезли 16 партий кукурузы для попкорна общим весом более 1300 тонн. По результатам карантинного фитосанитарного контроля и лабораторной экспертизы было выявлено 5 партий (общий вес 450 тонн), зараженных Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton.

По заявлению собственников грузов, под контролем должностных лиц Россельхознадзора, все зараженные партии были переработаны на спецпредприятии по технологии, обеспечивающей лишение карантинных объектов жизнеспособности.

Источник: Россельхознадзор
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