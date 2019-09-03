Желающих ехать в Финляндию стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что 30 августа в финское генконсульство в Петербурге поступило около 8 тыс. заявок на получение виз. 2 сентября таких заявлений оказалось всего 550. Столь стремительному сокращению количества заявок на получение финских виз есть простое объяснение.

С 1 сентября Финляндия ужесточила визовые требования для граждан России. Путешественникам теперь придется предоставлять большой перечень документов, куда входит выписка с банковского счета, справка о зарплате, бронь номера в отеле и билеты. Люди, подавшие документы раньше сентября 2019 года, могут получить визу по старым правилам.

Для жителей Петербурга, которые часто отправляются в Финляндию по работе, такое изменение приводит к ряду неудобств. Туристы тоже вынуждены сталкиваться с дополнительными сложностями.