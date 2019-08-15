В Петербурге задержана потенциально опасная партия говядины

В большом порту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора приостановили движение груза бескостной говядины. 27 тонн мяса прибыло в Петербург из Бразилии.

В ходе проведения физического контроля груза сотрудники Управления выявили факт несоблюдения режима хранения. Значение температуры хранения, указанное в ветеринарном сертификате составляет -18 градусов Цельсия, в то время как термодатчик контейнера, на момент досмотра груза инспектором, зафиксировал температуру +9,9 градусов. Вскрыв одну из упаковок, инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что продукция частично разморозилась. В толще мяса температура составила 0 градусов.

Нарушение условий хранения пищевой продукции несет серьёзную опасность для потребителя. Ввиду грубого нарушения Технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" сотрудники Управления Россельхознадзора приняли решение о приостановке движения груза.