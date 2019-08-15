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» » Врачи о четырехдневке

Врачи о четырехдневке

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
К чему, по мнению врачей, приведет четырехдневная рабочая неделя?

«Питерец.ру» отмечает, что в последняя время периодически поднимается вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Пока это лишь мнения, предположения, перспективы, но возможна и более серьезная постановка вопроса в дальнейшем. Не зря в июне этой темы коснулся Дмитрий Медведев.

По поводу введения четырехдневки высказались медицинские специалисты. По мнению врачей, сокращение рабочей недели до 4 дней негативно отразится на тех, кто занимается физическим трудом и чья заработная плата зависит от выполненного объема. Такие люди переживут сильный стресс. Некоторые врачи считают, что четырехдневка в 95% случаев приведет к ничегонеделанию в дополнительный выходной. Это обернется увеличением количества людей с ожирением.

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