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Город борется с корью

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ria.ru
В Петербурге выделят дополнительные средства для вакцинации от кори

«Питерец.ру» уже сообщал, что город на Неве столкнулся с проблемой кори. В этом году инфекцией заразились более 70 жителей Петербурга. Потому в Северной столице всерьез занимаются проблемой вакцинации. Власти решили выделить на это дополнительные средства. Финансирования должно хватить, чтобы сделать прививки от кори всем гражданам.

Однако проблемой здесь остаются иностранные студенты, а их в Петербурге около 15 тыс. человек. Замгубернатора Митянина отметила, что отношения с вузами по линии вакцинации сегодня недостаточно выстроены. В данном вопросе отсутствует четкость, что и становится проблемой. Врачебную помощь иностранцам оказывают в двух поликлиниках, а также в медкабинетах колледжей и вузов. Но некоторые вопросы здесь требуют лучшего регулирования.

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