На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют четыре съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах, на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Энгельса (км 24 внутреннего кольца, км 117 внешнего кольца) будут перекрыты съезды №2, №5, №6 и №8.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.