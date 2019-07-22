Не нужна нам такая сайра!

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербург из Китая прибыла крупная партия замороженной рыбы. Речь идет о 50,5 тоннах сайры, которая прибыла в порт Северной столицы России. Однако груз оказался проблемным.

Хотя продукция была заявлена как китайская, на части коробок обнаружили информацию о тайваньском происхождении этой рыбы. К тому же документы на сайру представлены не в полном объеме. В частности, отсутствовало предварительное уведомление от компетентного органа КНР. В итоге движение продукции было приостановлено, и теперь груз отправят назад в Китай.

Подобные ситуации с проблемными грузами иногда возникают в Петербурге. Такое происходит с санкционкой, некачественной или неверно оформленной продукцией.