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» » Не нужна нам такая сайра!

Не нужна нам такая сайра!

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73
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербург не пустили крупную партию сайры из Китая

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербург из Китая прибыла крупная партия замороженной рыбы. Речь идет о 50,5 тоннах сайры, которая прибыла в порт Северной столицы России. Однако груз оказался проблемным.

Хотя продукция была заявлена как китайская, на части коробок обнаружили информацию о тайваньском происхождении этой рыбы. К тому же документы на сайру представлены не в полном объеме. В частности, отсутствовало предварительное уведомление от компетентного органа КНР. В итоге движение продукции было приостановлено, и теперь груз отправят назад в Китай.

Подобные ситуации с проблемными грузами иногда возникают в Петербурге. Такое происходит с санкционкой, некачественной или неверно оформленной продукцией.

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