Переходно-скоростную полосу и три съезда перекроют на развязке КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе) (км 85+530 внутреннего кольца) будет перекрыта переходно-скоростная полоса и съезды №1, №2 и №3.

«В период с 19 по 23 июля 2019 года в связи с работами по ликвидации колейности на выделенной переходно-скоростной полосе будут недоступны для движения автомобильного транспорта съезды с внутреннего кольца КАД на Красносельское шоссе по направлению в поселок Стрельна города Санкт-Петербурга и деревню Пески Ломоносовского района Ленинградской области и съезд по направлению из деревни Пески с Красносельского шоссе на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме. На данном участке КАД всего четыре полосы для движения.

«Дополнительно будет перекрыт съезд с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД на развязке с продолжением улицы Пионерстроя» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.