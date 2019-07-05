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» » Швырнул велосипед в памятник

Швырнул велосипед в памятник

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26
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
47news.ru
Велосипедиста-иностранца могут наказать за вандализм

«Питерец.ру» сообщает, что в Выборгском районе Ленобласти будут разбирать уголовное дело о вандализме. Его возбудили против иностранного гражданина, который любит велопрогулки.

Инцидент произошел 28 апреля на пл. Выборгских полков. Иностранец бросил свой велосипед в памятник, повредив конструкцию. По имеющимся сведениям, сумма ущерба составила 25,6 тыс. руб. Мужчина заявил, что споткнулся о велосипед, из-за чего был сильно раздосадовал и бросил его в сторону, а повреждать памятник не хотел.

Инцидент не остался без внимания правоохранительных органов. В прокуратуре согласились с доводами следствия, и дело передано в суд. Иностранца обвиняют в вандализме. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье – арест сроком на 3 месяца. Посмотрим, чем закончится эта история.

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