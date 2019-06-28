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На участке КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
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На участке КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Энгельса до транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Культуры (км 25+500 - км 27+428 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 30 июня по 5 июля 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы, по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме. Устранять колейность будут на второй  полосе. На данном участке КАД всего три полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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