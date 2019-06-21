В Петербурге могут обеспечить социальным такси всех без исключения ветеранов войны

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Дмитрий Тугов предложили расширить перечень льготных категорий граждан, которые могут воспользоваться услугами социального такси. По мнению парламентариев, в этот список необходимо включить всех ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от того, имеют они инвалидность или нет. Соответствующие поправки в Социальный кодекс города уже поддержали на очередном заседании комитета по законодательству в пятницу, 21 июня.

Как отмечают авторы документа, в настоящее время воспользоваться услугами социального такси и съездить за небольшие деньги в больницу, за пенсией или в другие государственные учреждения могут все инвалиды-колясочники, нуждающиеся в костылях и других опорных средствах, дети-инвалиды, а также ветераны войны, но только те, которые имеют определённую степень инвалидности. При этом за счёт бюджета для них оплачивалось от 50 до 90 процентов стоимости поездки.

Денис Четырбок и Дмитрий Тугов предлагают дополнить перечень льготников всеми участниками войны вне зависимости от наличия у них инвалидности. Предполагается, что в случае принятия изменений новая версия закона вступит в силу с 1 января 2020 года.

Отметим, ранее за расширение возможности использования социального такси ветеранами Великой Отечественной войны выступал и Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.