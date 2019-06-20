Почему вузы перестали быть в почете?

«Питерец.ру» сообщает, что в последние годы в России наблюдается тенденция падения интереса к получению высшего образования. Если 10 лет назад 80% школьников были намерены поступать в институты и университеты, то сейчас этот показатель равен 47%.

Свидетельствует ли это о какой-либо катастрофе? Вовсе нет. Подобные показатели вполне соответствуют мировым стандартам. В развитых странах желающих получать высшее образование оказывается примерно столько же. Сегодня некоторые молодые ребята предпочитают получать профессию в колледжах и училищах.

С одной стороны, в количественном отношении проблемы, связанной с высшим образованием, в России нет. С другой – качество этого образования иногда оставляет желать лучшего.