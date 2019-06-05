Семак среди знаменитых петербуржцев

«Питерец.ру» сообщает, что тренер ФК «Зенит» Сергей Семак вошел в число самых знаменитых людей Северной столицы. Причем Сергей Богданович оказался среди победителей премии «Топ-50». Она каждый год вручается наиболее достойным жителям Петербурга в 10 номинациях. Семак получил ее в номинации Медиалидеры.

Напоминаем, что Сергей Семак возглавил ведущий футбольный клуб Петербурга в мае прошлого года. Этот специалист впервые за последние годы привел команду к чемпионству. Он сделал то, чего не удавалось даже именитым иностранным тренерам.

Сегодня Семак имеет огромный авторитет в городе. Его уважают не только любители футбола, но и обычные жители. Вне всякого сомнения, Сергей Семак заслужил эту награду.