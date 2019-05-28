Самые популярные авто

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге составили рейтинг самых популярных машин. Первое место в этом списке снова занял «Форд Фокус». Этот автомобиль имеется у 50,8 тыс. петербуржцев. На втором месте оказался «Хендай Солярис», которым владеют 39,2 тыс. жителей города на Неве. Тройку призеров замкнул «Фольксваген Поло» – на нем ездят 35,4 тыс. горожан.

В пятерку самых популярных авто так же попали «Киа Рио» и «Шкода Октавиа». Их в Петербурге 34,7 тыс. и 33,5 машин. Среди других популярных моделей в рейтинг попали «Рено Логан», «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2107», «Фольксваген Пассат» и «Опель Астра». Согласно данным 2019 года, в Петербурге насчитывается около 1,7 млн. машин. Это довольно внушительные показатели.