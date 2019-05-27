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Кто получит бесплатную помощь юристов?

0
49
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
juresovet.ru
Депутаты внесли изменения в закон о бесплатной юридической помощи 

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Северной столицы внесли изменения в закон о бесплатной юридической помощи. Теперь этим правом могут воспользоваться большее количество людей, поскольку сюда включены граждане, достигшие предпенсионного возраста, а также получающие страховую пенсию по старости.

Бесплатная юрпомощь распространяется на вопросы, связанные с нарушением трудовых прав и представлением соцзащиты, социального обслуживания и социальных гарантий. Вопрос о необходимости подобных изменений поднимался давно. Теперь депутаты утвердили поправки и приняли новый закон в третьем чтении.

Сегодня нередко люди сталкиваются с ситуациями, когда их права нарушаются. Потому такая помощь от юристов будет очень важной.

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