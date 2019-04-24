Круглосуточная работа метро

Петербургский метрополитен в некоторые дни начинает работать по особому графику. Обычно такое происходит во время праздников, важных спортивных матчей, а также различных культурных мероприятий. Такой подход оправдан, поскольку позволяет жителям и гостям города ездить на метро в ночное время.

«Питерец.ру» сообщает, что в ночь с 27 на 28 апреля, с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая «подземка» будет работать в круглосуточном режиме. Это связано с праздником Пасхи, праздником Весны и труда и Днем победы. Помимо этого, метрополитен будет работать круглые сутки с 18 на 19 мая. В это время в Петербурге будет проходить акция «Ночь музеев».

Информацию об изменении графика работы «подземки» сообщила пресс-служба метрополитена.