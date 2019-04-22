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Проверка теплосетей в Петергофе и Петроградке

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербургские энергетики проведут испытания теплосетей в некоторых районах города

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Петергофе состоится проверка теплосетей. Энергетики Северной столицы проверят их надежность. Для этого пройдут испытания на участке длиной 4,6 км. Вода при этом будет нагрета до температуры 105 градусов.

Завтра энергетики будут проверять теплосети в Петроградском районе. Температура воды достигнет здесь 115 градусов. Проверка состоится на ул. Рентгена, набережной Карповки и Каменноостровском пр-те.

Подобные испытания всегда сопровождаются потенциальной опасностью. Потому энергетики призвали жителей города проявлять особую бдительность. При обнаружении парения, протечек нужно сразу же сообщать по тел. 004 или 112 233-00-08. Находиться возле мест, где произошла авария, нельзя.

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