Снежный день Святого Валентина

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Петербурге будет снежная погода. Температура воздуха зафиксируется на отметке +2 градуса. Возможен небольшой туман, будет слабый западный ветер.

Напоминаем, что 14 февраля – это день Святого Валентина, праздник всех влюбленных. Установившаяся сейчас снежная погода в Северной столице хорошо подходит для романтических прогулок.

Однако недостатком здесь является гололедица, которая осталась на дорогах по причине ночных заморозков. Так что петербуржцам и гостям города нужно одевать удобную и нескользкую обувь.

День Святого Валентина – достаточно популярный праздник, к которому в последние годы приковано большое внимание. Влюбленные охотно проводят это время друг с другом.