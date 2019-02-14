ента новостей

09:46
В Ленобласти ограбили отделение связи
09:16
Снежный день Святого Валентина
08:47
Вклады выросли?
23:06
СКА всухую обыграл «Спартак», но продолжает отставать от ЦСКА
18:22
Выставка Александры Фатеевой "Крымский пейзаж"
17:08
В Петербурга обокрали четырех туристов из Китая
17:04
Благодарность от Председателя Госдумы РФ получил прокурор Сергей Литвиненко
16:54
«Мусорная реформа» в Петербурге - кто готов?
13:16
В Петербурге начались этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
09:35
В Ленобласти соблазнили воспитаницу детского дома
09:26
Санкции снимут?
09:10
Намыва не будет
23:53
«Зенит» проиграл «Фенербахче»: виноват не только Мак
18:28
Друзь vs Бер: при чём здесь партия «Яблоко»?
10:55
Жителя Колпино заподозрили в педофилии.
10:39
Фильм-репортаж о спектакле-документе «ЖУРАВЛИКИ»
10:30
Фестиваль JAZZMAN
09:46
В Приморском районе задержали уличного грабителя
09:43
Основа успеха
09:42
В Петербурге с крыши дома на 14-летнюю девочку упала льдина
08:19
Протечки крыш
22:57
УНИКС обыграл ЦСКА в Единой Лиге ВТБ с разницей в 3 очка
17:07
Крупный ущерб муниципалитету Петербурга выявили правоохранители после запроса депутата Романова
16:30
Нечто в упаковке из-под молока – сертоловские школьники пожаловались на качество питания
12:16
Спектакль "Домовой"
12:13
Спектакль-концерт «Клавдия Шульженко. О жизни и любви»
12:10
В Петербурге задержали гражданина похитившего нескольких миллионов у своей знакомой
11:47
В Петроградском районе нашли повешенного украинца
10:50
Возвращение к реагентам?
09:18
А теперь плюсовая температура
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Снежный день Святого Валентина

Снежный день Святого Валентина

0
39
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
s-pb.in
День влюбленных в Петербурге будет снежным

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Петербурге будет снежная погода. Температура воздуха зафиксируется на отметке +2 градуса. Возможен небольшой туман, будет слабый западный ветер.

Напоминаем, что 14 февраля – это день Святого Валентина, праздник всех влюбленных. Установившаяся сейчас снежная погода в Северной столице хорошо подходит для романтических прогулок.

Однако недостатком здесь является гололедица, которая осталась на дорогах по причине ночных заморозков. Так что петербуржцам и гостям города нужно одевать удобную и нескользкую обувь.

День Святого Валентина – достаточно популярный праздник, к которому в последние годы приковано большое внимание. Влюбленные охотно проводят это время друг с другом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-02-2019, 09:18
А теперь плюсовая температура
22-01-2019, 09:18
Морозная ночь
17-12-2018, 07:33
Снежная неделя
20-09-2018, 10:26
Все испортит ветер
9-01-2017, 08:48
Закончились праздники – закончились морозы
13-02-2014, 19:35
Международный день православной молодежи в Петербурге будет отмечен крестным ходом

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
230
4-02-2019, 10:33
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
401
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
326
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
538
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
Наверх