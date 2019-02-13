«Мусорная реформа» в Петербурге - кто готов?

По предварительным данным, город перейдет на новые нормы только к концу года. Петербург оказался просто не готов к проведению важной реформы. До сих пор не проведена даже инвентаризация накопленного экологического ущерба.

Председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова заявила : «Неважно, что год экологии уже прошел, экология для нас всегда на первом месте, ведь, прежде всего речь идет о здоровье людей». К сожалению, ни в год экологии, ни до него правительство города не приняло никаких мер для решения проблемы обращения с отходами. На протяжении долгого времени населению только обещали синхронизировать процесс переработки и захоронения ТБО, даже разработали программу для работы специализированных предприятий. Но на деле эксперты констатируют лишь ухудшение экологической обстановки в городе. «За 20 лет мы видим, что в городе в «мусорной отрасли» ничего не сделано. Не построено ни одного нового мусороперерабатывающего завода. Старые полигоны заканчивают свой срок, а новые не создаются», – пояснил эколог Сергей Лисовский.

На данный момент областные места захоронения отходов переполнены, а некоторые из них полностью исчерпали свои мощности. По подсчётам специалистов, ресурсов для переработки и захоронения отходов на территории Ленобласти хватит лишь до 2022 года. После закрытия на рекультивацию крупнейшего в Петербурге полигона «Новоселки» мусоропоток пришлось экстренно перераспределять по другим объектам. Это поставило экологическую безопасность и уровень жизни петербуржцев под серьёзную угрозу, ведь полигон принимал около 1/3 всех городских отходов. При этом на территории зловонной свалки, долгое время отравляющей жителей Приморского и Выборгского районов, обещали построить станцию дегазации ещё в прошлом году, но важный объект так и не появился.

На заседании «Народного фронта» выход из ситуации предложил заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко. Один из петербургских региональных операторов будет развивать раздельный сбор мусора. По предварительным подсчётам, это позволит увеличить долю утилизированных отходов до 69%. «Мы определили два основополагающих направления: это увеличение переработки отходов и организация раздельного сбора опасных отходов на каждой контейнерной площадке», – пояснил Пащенко.



К сожалению, по мнению экспертов, в России более или менее к цивилизованному обращению с отходами пока готовы только звенья «сбор» и «переработка» и только за счёт частных инвесторов. Например, компания «Кнауф» организовала несколько точек для сбора макулатуры, а фирма «ЮИТ Санкт-Петербург» начала раздельный сбор отходов на территории своих ЖК. Существует ещё несколько успешных, и главное, пользующихся спросом у населения, проектов: «Собиратор» и «РазДельный Сбор». По данным соцопросов, около 75% граждан готовы к раздельному сбору. Но одной из главных причин затормаживания процесса является нежелание властей города способствовать энтузиастам среди перерабатывающих предприятий в реализации проектов по организации вывоза мусора. Возможно, они не видят для себя в этом выгоды. Важно отметить, что тем временем ежегодно в Петербурге образуется более 1,7 млн тонн отходов.