ента новостей

23:06
СКА всухую обыграл «Спартак», но продолжает отставать от ЦСКА
18:22
Выставка Александры Фатеевой "Крымский пейзаж"
17:08
В Петербурга обокрали четырех туристов из Китая
17:04
Благодарность от Председателя Госдумы РФ получил прокурор Сергей Литвиненко
16:54
«Мусорная реформа» в Петербурге - кто готов?
13:16
В Петербурге начались этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
09:35
В Ленобласти соблазнили воспитаницу детского дома
09:26
Санкции снимут?
09:10
Намыва не будет
23:53
«Зенит» проиграл «Фенербахче»: виноват не только Мак
18:28
Друзь vs Бер: при чём здесь партия «Яблоко»?
10:55
Жителя Колпино заподозрили в педофилии.
10:39
Фильм-репортаж о спектакле-документе «ЖУРАВЛИКИ»
10:30
Фестиваль JAZZMAN
09:46
В Приморском районе задержали уличного грабителя
09:43
Основа успеха
09:42
В Петербурге с крыши дома на 14-летнюю девочку упала льдина
08:19
Протечки крыш
22:57
УНИКС обыграл ЦСКА в Единой Лиге ВТБ с разницей в 3 очка
17:07
Крупный ущерб муниципалитету Петербурга выявили правоохранители после запроса депутата Романова
16:30
Нечто в упаковке из-под молока – сертоловские школьники пожаловались на качество питания
12:16
Спектакль "Домовой"
12:13
Спектакль-концерт «Клавдия Шульженко. О жизни и любви»
12:10
В Петербурге задержали гражданина похитившего нескольких миллионов у своей знакомой
11:47
В Петроградском районе нашли повешенного украинца
10:50
Возвращение к реагентам?
09:18
А теперь плюсовая температура
00:38
Выиграв у «Кузбасса», «Зенит» уступил в Белгороде
23:31
Баскетбольный ЦСКА дома обыграл «Реал» в Евролиге
15:02
В Петербурге обрушилось здание котельной
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Мусорная реформа» в Петербурге - кто готов?

«Мусорная реформа» в Петербурге - кто готов?

0
45
Опубликовал: demidov
0
Фото:
vk.com
С 1 января 2019 года по всей стране стартовала «мусорная реформа», а в Общественной палате Петербурга только начали обсуждать подготовку к её

По предварительным данным, город перейдет на новые нормы только к концу года. Петербург оказался просто не готов к проведению важной реформы. До сих пор не проведена даже инвентаризация накопленного экологического ущерба.
Председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова заявила: «Неважно, что год экологии уже прошел, экология для нас всегда на первом месте, ведь, прежде всего речь идет о здоровье людей». К сожалению, ни в год экологии, ни до него правительство города не приняло никаких мер для решения проблемы обращения с отходами. На протяжении долгого времени населению только обещали синхронизировать процесс переработки и захоронения ТБО, даже разработали программу для работы специализированных предприятий. Но на деле эксперты констатируют лишь ухудшение экологической обстановки в городе. «За 20 лет мы видим, что в городе в «мусорной отрасли» ничего не сделано. Не построено ни одного нового мусороперерабатывающего завода. Старые полигоны заканчивают свой срок, а новые не создаются», – пояснил эколог Сергей Лисовский.
На данный момент областные места захоронения отходов переполнены, а некоторые из них полностью исчерпали свои мощности. По подсчётам специалистов, ресурсов для переработки и захоронения отходов на территории Ленобласти хватит лишь до 2022 года. После закрытия на рекультивацию крупнейшего в Петербурге полигона «Новоселки» мусоропоток пришлось экстренно перераспределять по другим объектам. Это поставило экологическую безопасность и уровень жизни петербуржцев под серьёзную угрозу, ведь полигон принимал около 1/3 всех городских отходов. При этом на территории зловонной свалки, долгое время отравляющей жителей Приморского и Выборгского районов, обещали построить станцию дегазации ещё в прошлом году, но важный объект так и не появился.
На заседании «Народного фронта» выход из ситуации предложил заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко. Один из петербургских региональных операторов будет развивать раздельный сбор мусора. По предварительным подсчётам, это позволит увеличить долю утилизированных отходов до 69%. «Мы определили два основополагающих направления: это увеличение переработки отходов и организация раздельного сбора опасных отходов на каждой контейнерной площадке», – пояснил Пащенко.
«Мусорная реформа» в Петербурге - кто готов?
К сожалению, по мнению экспертов, в России более или менее к цивилизованному обращению с отходами пока готовы только звенья «сбор» и «переработка» и только за счёт частных инвесторов. Например, компания «Кнауф» организовала несколько точек для сбора макулатуры, а фирма «ЮИТ Санкт-Петербург» начала раздельный сбор отходов на территории своих ЖК. Существует ещё несколько успешных, и главное, пользующихся спросом у населения, проектов: «Собиратор» и «РазДельный Сбор». По данным соцопросов, около 75% граждан готовы к раздельному сбору. Но одной из главных причин затормаживания процесса является нежелание властей города способствовать энтузиастам среди перерабатывающих предприятий в реализации проектов по организации вывоза мусора. Возможно, они не видят для себя в этом выгоды. Важно отметить, что тем временем ежегодно в Петербурге образуется более 1,7 млн тонн отходов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

31-01-2019, 20:36
«Петербург – не помойка»: активисты Северной столицы примут участие в экопротесте
16-11-2018, 21:40
Реформа в сфере обращения с отходами переходит в решающую стадию
14-09-2018, 13:27
Эксперты ОНФ в Петербурге обсудили вопросы обращения с отходами
6-12-2017, 16:06
Зарыли свалку – а что дальше?
21-11-2017, 15:50
Год экологии в Петербурге: итоги
27-02-2015, 08:08
В Санкт-Петербурге открылся шестой международный форум «Экология»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
225
4-02-2019, 10:33
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
393
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
323
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
533
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
Наверх