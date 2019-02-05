Снова грипп

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так в четырех школах Петербурга уже пять классов отправлены на карантин. Такая же ситуация наблюдается в шести детсадах, где занятия временно прекращены в восьми группах.

В целом ситуация является типичной для этого времени года. Среди жителей города был проведен опрос, боятся ли они эпидемии. Большинство людей относится к этому достаточно спокойно. Они не боятся гриппа, редко заболевают, а в случае возникновения симптомов – знают, что делать. Многие петербуржцы предпочитают лечиться сами, без обращения к врачу. Однако эти люди признают, что в некоторых случаях квалифицированная медицинская помощь все же необходима.