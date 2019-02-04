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Усиленная работа травмпунктов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге выросло количество травм

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге за прошедшие выходные увеличилось количество пострадавших от травм. 80 человек было госпитализировано. Общее число обратившихся людей оказалось на 30% больше обычного. Из-за этого в некоторых пунктах образовывались очереди.

Сотрудники травматологических пунктов делают все возможное, чтобы оказывать пациентам своевременную помощь. Людей с опасными для жизни травмами принимают в первую очередь. Тяжелых больных направляют в специальные палаты. В целом большинство таких учреждений работает в обычном режиме, справляясь с потоком пациентов. Увеличение числа травмированных обусловлено сезонным фактором. В это время года многие люди страдают от гололеда.

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