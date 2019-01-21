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Рекордный вывоз снега

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
В Петербурге вывезено рекордное количество снега

«Питерец.ру» сообщает, что прошлой ночью с улиц города было убрано 63 тыс. куб. метров снега. Это рекордные показатели для Петербурга. Такие данные предоставили в пресс-службе Смольного. Следует отметить, что в ночь с субботы на воскресение во время уборки снега было задействовано 1160 единиц спецтехники.

Накануне руководители районов и коммунальных служб отчитались перед губернатором о том, как проходит уборка от снега. Оказалось, что за последнюю неделю было вывезено 180 тыс. куб. метров снега. По имеющимся сведениям, всего за зиму с улиц Петербурга было убрано 1,2 млн. кубометров снега. В городе так же выпало за зиму 105 сантиметров снега. Это достаточно серьезные для Северной столицы цифры.

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