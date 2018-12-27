В Петербург на Новый год

«Питерец.ру» напоминает, что Северная столица является одним из самых популярных городов нашей страны. Согласно имеющимся сведениям, 11% из числа опрошенных жителей России намерены посетить Петербург на новогодние праздники. Всего число желающих куда-либо уехать на Новый год составляет 36%.

Эти данные показывают популярность Петербурга. Однако предложенные цифры вряд ли описывают реальную картину происходящего. Наверняка, опрос проходил в регионах, находящихся рядом с Петербургом, где число желающих посетить город на Неве больше в силу географического места положения.

Нужно учитывать и сложную экономическую ситуацию в стране. Сегодня многие люди испытают сложности, так что далеко не у всех есть возможность ехать в другой город на каникулы.