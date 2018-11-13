Благоустроенные объекты

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга намерены реализовать проект по формированию комфортной городской среды. Его суть заключается в благоустройстве объектов города.

Проект был начат в 2016 году и к 2020 году должен быть завершен. Осуществление цели идет хорошими темпами. В настоящий момент в рамках данного мероприятия благоустроено 500 объектов. Все работы по благоустройству ведутся за счет городского бюджета.

Среди лучших объектов по благоустройству можно назвать сад у крейсера «Аврора», сквер на Петроградской набережной и пл. Шкиперского сада. Отдельных слов заслуживает акция с посадкой деревьев на ул. Магазейной. В общем, реализация проекта оставляет хорошие впечатления.