Люди стали больше читать?

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране вновь вырос спрос на бумажные книги. По данным аналитиков, это направление книжного рынка выросло за последний год на 12-14%. Спрос на электронные книги постепенно начинает падать. Это связано с тем, что электроника начинает надоедать, и люди вновь отдают предпочтение печатным изданиям.

Больше всего читающую публику интересует научно-популярная литература. Высоким спросом пользуются книги исторической и технической тематики. Эксперты считают, что спрос на бумажные книги будет только расти. Однако распространением печатной литературы занимаются в основной крупные издательства, конкурировать с которыми довольно сложно. Это становится некоторым препятствием для полноценного развития данного рынка.