Участники команды «Молодежки ОНФ» в Петербурге присоединились к акции «Привет, ромашки!»

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге присоединились к всероссийской акции «Привет, ромашки!», посвященной дню рождения молодежного направления Общероссийского народного фронта. В парках, садах и скверах Петербурга общественники подарили цветы и памятные открытки жителям города.

Люди разных возрастов и профессий с радостью принимали подарки и предложение разделить праздник вместе с командой «Молодежки ОНФ».

Символом акции была выбрана ромашка: этот цветок символизирует трепетные чувства, радость и доброту. Кроме того, ромашку называют цветочным символом России. Своей акцией участники команды «Молодежки ОНФ» хотели помочь формированию у молодого поколения уважительного отношения к старшим, развитию чувства ответственности, солидарности, сопричастности.

«В течение первого года своей жизни «Молодежка ОНФ» показала себя ответственной и слаженной командой. Молодые общественники в Петербурге не только принимали участие в очистке города от несанкционированных свалок, мониторинге состояния дорог и благоустройства городской среды, занимались вопросами детства и патриотическими проектами, но и самостоятельно инициировали проведение различных акций и мероприятий, направленных на улучшение жизни в нашем городе. Сегодня мы хотели поделиться своей радостью со всеми жителями города. Мы дарили им цветы, которые символизируют Россию. Мы очень надеемся, что прохожие, получившие от нас небольшой подарок, также получили и часть нашего хорошего настроения», – сказала участница команды «Молодежки ОНФ» в Петербурге Дарья Горшенина.

Напомним, презентация направления «Молодежка ОНФ» впервые прошла на смене журналистов молодежного форума «Таврида» в Крыму в августе прошлого года.