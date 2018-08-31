Участники команды «Молодежки ОНФ» в Петербурге присоединились к акции «Привет, ромашки!»

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге присоединились к всероссийской акции «Привет, ромашки!», посвященной дню рождения молодежного направления Общероссийского народного фронта. В парках, садах и скверах Петербурга общественники подарили цветы и памятные открытки жителям города.
Люди разных возрастов и профессий с радостью принимали подарки и предложение разделить праздник вместе с командой «Молодежки ОНФ».
Символом акции была выбрана ромашка: этот цветок символизирует трепетные чувства, радость и доброту. Кроме того, ромашку называют цветочным символом России. Своей акцией участники команды «Молодежки ОНФ» хотели помочь формированию у молодого поколения уважительного отношения к старшим, развитию чувства ответственности, солидарности, сопричастности.
Напомним, презентация направления «Молодежка ОНФ» впервые прошла на смене журналистов молодежного форума «Таврида» в Крыму в августе прошлого года.